"Wszyscy mnie walą za to". Czemu opozycja krytykuje Czarzastego?

Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że krytyka jaka na niego spadła ze strony opozycji jest nieuzasadniona, gdyż – jego zdaniem – między PiS a PO zasadniczo nie ma większych różnic. Polityk przekonuje, że obie partie mają podobne spojrzenie na państwo.

– Wszyscy mnie walą za to, że ośmielam się powiedzieć coś złego na temat PO. A jaka to jest różnica w podejściu do samorządności, jeśli pan Schetyna przywozi kandydata w teczuszce a pan Kaczyński dzwoni do marszałka Sejmu i mówi a pensje samorządowców mają być takie a takie? – mówił przewodniczący SLD w programie Wirtualnej Polski.

"Ja raczej pomników bronię"

Czarzasty krytycznie odniósł się ponadto do tych polityków, którzy opowiadają, że w przyszłości będą chcieli usunąć pomnik smoleński. Polityk określił, że takie zapewnienia to są "marne opowieści".

– Bez względu czy tam by było nazwisko Jerzego Szmajdzińskiego, z którym bylem najbliżej z tych osób, które zginęły, czy nie, to ja raczej pomników bronię – mówił, dodając, że sam pomnik ma wielu zwolenników i od czasu katastrofy można go było postawić "ze 20 razy".

