Prezes PiS już po operacji kolana. "Pracuje cały czas, jest w świetnym nastroju"

Szef partii rządzącej od dłuższego czasu przebywa w Wojskowym Instytucie Medycznym przy ul. Szaserów w Warszawie. Tam przeszedł operację kolana, które doskwierało mu od miesięcy.

– Jarosław Kaczyński od ponad 10 lat jest pod opieką Wojskowego Instytutu Medycznego, główną przyczyną problemów zdrowotnych, w tym obecnie trwającej hospitalizacji, jest choroba zwyrodnieniowa stawów – poinformowała Beata Mazurek. Jak przekazała, Kaczyńskiego czeka teraz leczenie usprawniające i planowana rehabilitacja. O tym, jak długo pozostanie w placówce, zadecydują lekarze.

Do sprawy odniósł się wicemarszałek Senatu Adam Bielan w rozmowie z Polsat News. – Prezes jest aktywny, istnieją telefony, jest odwiedzany przez najważniejszych polityków więc pracuje cały czas, przypominam, że nie jest tancerzem, nie jest piłkarzem, więc nie potrzebuje kolana do pracy (...) Zależy nam na tym, żeby porządnie się zrehabilitował, żeby te problemy związane z urazem kolana się w przyszłości nie odnawiały. Wolelibyśmy, żeby był dłużej w szpitalu i porządnie się wyleczył, niż żeby wyszedł przedwcześnie. Bo pali się do tego, żeby wyjść ze szpitala. Wydaje mi się, że lepiej byłoby, żeby porządnie się wykurował – powiedział Bielan.

Jak dodał, prezes PiS nie chce spędzić w szpitalu wiele czasu. Wicemarszałek Senatu wskazał, że Jarosław Kaczyński "żartuje z tych wszystkich plotek dotyczących stanu jego zdrowia, jest w świetnym nastroju".