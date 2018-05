Sprawa GetBack. Polski Fundusz Rozwoju odpowiada na publikację "GW"

W tekście Wojciecha Czuchnowskiego i Małgorzaty Kolińskiej-Dąbrowskiej, dziennikarze podają, że "ojciec premiera zaangażował się w sprawę w pierwszej połowie kwietnia, gdy GetBack, wiodąca na rynku spółka windykacyjna, zaczęła mieć poważne problemy finansowe". Dziennikarze informują też m.in., że "w kręgach partii rządzącej" miała pojawić się informacja, że Kornel Morawiecki miał spotkać się z prezes PFR Pawłem Borysem i "zabiegać o ratowaniem GetBacku".

PFR odpowiada

Do publikacji odniósł się Polski Fundusz Rozwoju, który wydał w tej sprawie oświadczenie – całość treści oświadczenia znajduje się poniżej.

Komunikat Polskiego Funduszu Rozwoju SA w sprawie publikacji Gazety Wyborczej z dn. 24.05.2018 r. w sprawie GETBACK S.A.

W nawiązaniu do artykułu zamieszczonego w dzisiejszej Gazecie Wyborczej pt. „GET BACK I OJCIEC PREMIERA”, zawierającego informacje na temat Polskiego Funduszu Rozwoju, celem zapewnienia dostępu opinii publicznej do możliwie pełnych i rzetelnych informacji, przedstawiamy stanowisko spółki w tej sprawie. Przedstawione poniżej informacje, zostały w dniu 23.05.2018 r. przekazane w formie odpowiedzi Panu red. Wojciechowi Czuchnowskiemu z Gazety Wyborczej, lecz w zasadniczej części nie zostały one przedstawione w w/w artykule.



Informujemy, że Polski Fundusz Rozwoju S.A. nie otrzymywał żadnych wniosków, czy próśb w jakiejkolwiek formie, dotyczących udzielenia finansowania spółce Getback S.A. od jakichkolwiek polityków, w tym od Pana Marszałka Kornela Morawieckiego. Wszelkie informacje przekazywane w tej sprawie, wskazujące na ewentualne takie działania są nieprawdziwe.



W odniesieniu do treści w/w artykułu Gazety Wyborczej ponadto informujemy, że:



1. Prezes PFR S.A. Pan Paweł Borys poznał Pana Kornela Morawieckiego w ciągu ostatnich 2 lat, podczas których spotkał się z nim oficjalnie około 4 razy, wyłącznie w ramach szerszych spotkań w Parlamencie lub na publicznych konferencjach.



2. Paweł Borys w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie spotkał się oraz nie rozmawiał z Panem Kornelem Morawieckim ani bezpośrednio, ani telefonicznie. Pan Kornel Morawiecki nigdy nie kontaktował się z Panem Pawłem Borysem.



3. Paweł Borys nigdy nie rozmawiał z Panem Kornelem Morawieckim o spółce Getback S.A., a w szczególności o wsparciu dla Getback S.A. ze strony PFR S.A.. Wszelkie informacje sugerujące takie kontakty są nieprawdziwe.



4. Nie powstała żadna notatka w PFR S.A. lub ze strony Pawła Borysa na temat jakiejkolwiek rozmowy z Panem Kornelem Morawieckim, także w sprawie Getback S.A. Wszelkie informacje sugerujące takie zdarzenie są nieprawdziwe.



5. Spółka nie prowadziła jakichkolwiek analiz spółki Getback S.A. oraz negocjacji z Getback S.A. w sprawie udzielenia jej finansowania. Wszelkie informacje sugerujące takie negocjacje są nieprawdziwe.



6. Raport bieżący spółki Getback S.A. z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie rzekomych negocjacji z PFR S.A. jest nieprawdziwy. PFR S.A. jednoznacznie i niezwłocznie zaprzeczył informacjom o rzekomym prowadzeniu negocjacji z tą spółką. PFR S.A. złożył w dniu 16 kwietnia 2018 roku doniesienie do Komisji Nadzoru Finansowego o możliwości manipulacji kursem akcji Getback S.A. z art. 15 w związku z art. 12 rozporządzenia MAR poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat udziału PFR S.A. w negocjacjach z Getback S.A.



7. PFR S.A. przekazał niezwłocznie Komisji Nadzoru Finansowego oraz Prokuraturze informacje na temat przebiegu i charakteru wszystkich kontaktów z Getback S.A.



Wszelkie działania PFR S.A. dotyczące Getback S.A. były zgodnie z profesjonalnymi standardami oraz wymogami prawa.



Nawiązując do pojawiających się w przestrzeni publicznej informacji dotyczących rzekomych negocjacji pomiędzy spółkami Polski Fundusz Rozwoju SA i GetBack SA, mając na celu zapewnienie pełnej i rzetelnej informacji, prezentujemy przebieg kontaktów między przedstawicielami tych instytucji, a także opis formalnej ścieżki inwestycyjnej, typowej dla inwestycji realizowanych przez Polski Fundusz Rozwoju SA.: https://mediapfr.prowly.com/31905-komunikat-polskiego-fudnuszu-rozwoju-sa-w-sprawie-przebiegu-kontaktow-ze-spolka-getback-sa

Problemy GetBack

Spółka GetBack, powstała w 2012 roku i stała się jedną z wiodących spółek windykacyjnych na rynku. Zajmuje się skupowaniem przeterminowanych długów i polubownych załatwianiem ugód z dłużnikami. W lipcu 2017 roku zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych.

W kwietniu br. spółka podała w komunikacie, że prowadzi negocjacje z PKO BP S.A. oraz Polskim Funduszem Rozwoju, w sprawie finansowania o charakterze mieszanym kredytowo-inwestycyjnym w wysokości do 250 mln. zł. „Zarząd Getback S.A. ("GetBack") informuje – po uzgodnieniu niniejszej informacji ze wszystkimi zaangażowanymi stronami – o pozytywnym zaangażowaniu w rozmowy z Bankiem PKO BP S.A. („Bank”) oraz Polskim Funduszem Rozwoju S.A. („PFR”) na temat udzielania GetBack lub podmiotom z Grupy Kapitałowej GetBack finansowania o charakterze mieszanym kredytowo-inwestycyjnym. Łączna kwota finansowania udzielonego przez Bank i PFR wyniesie do 250 mln zł. Strony prowadzą negocjacje mające na celu ustalenie pozostałych warunków finansowania. Strony przewidują zakończenie negocjacji oraz podpisanie stosownych umów dotyczących finansowania w jak najszybszym terminie” – podano w komunikacie. Informacja ta została zdementowana przez PKO BP oraz PFR, w efekcie czego Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła obrót akcji spółki.

Dzień później prezes spółki Konrad Kąkolewski został odwołany ze skutkiem natychmiastowym, a dwoje członków zarządu – Anna Paczuska i Marek Patuła złożyli rezygnację.

Raport roczny z wynikami za 2017 r. spółka miała opublikować w połowie maja, data ta została jednak przeniesieona na 29 maja. "Zarząd GetBack S.A. (...) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego dla Emitenta za 2017 rok i skonsolidowanego raportu rocznego dla Grupy Kapitałowej GetBack za 2017 rok i podjęciu decyzji o przekazaniu tych raportów do publicznej wiadomości w dacie 29 maja 2018 r." – czytamy w komunikacie spółki.

Jak podaje "Gazeta Wyborcza", obecnie spółka prawdopodobnie winna jest około 2,5 mld zł osobom posiadającym jej obligacje.

Wczoraj minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że powołany został zespół prokuratorów, który ma zbadać sprawę ewentualnych nieprawidłowości, jakie miały mieć miejsce w spółce GetBack. Śledztwo dotyczy wyrządzenie szkody majątkowej o wielkich rozmiarach, prowadzenie ksiąg rachunkowych wbrew przepisom i podawanie nieprawdziwych informacji.