Prezydent Duda: Śrem to miasto bohaterów niepodległości

– Chcę podkreślić, że ogromnie się cieszę z tego, że mogę kolejny powiat w Wielkopolsce. Właśnie w Wielkopolsce, w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości (...) Bo ono tutaj jest niesłychanie ważne. Tutaj, gdzie miało miejsce tamto wielkie, wspaniałe, zwycięskie powstanie, które także stulecie będziemy w tym roku obchodzili, w grudniu – mówił Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami.

– Jestem ogromnie wdzięczny, że zechcieliście na to spotkanie przyjść i wysłuchać moich słów. Chciałem wam życzyć właśnie w roku 100-lecia odzyskania niepodległości, żebyście przede wszystkim mieli pomyślność w swoim życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym, niezależnie od tego, czy pracujecie jako pracownicy, czy jesteście biznesmenami. Żeby wasza działalność, ta dzialalność dnia codziennego rozwijała się jak najlepiej – mówił dalej prezydent.

– Ale chciałem wam także życzyć, żeby Rzeczpospolita nasza rozwijała się jak najlepiej, krótko mówiąc, żeby rządzący dobrze rządzili i żeby w waszej działalności was wspierali. Czy to działalności zawodowej, czy rodzinnej, poprzez mądre prawodawstwo, mądre kierowanie funduszy publicznych, krótko mówiąc to, co tak charakterystyczne dla Wielkopolski, poprzez mądre gospodarowanie. Chciałem państwu życzyć wszelkiej pomyślności na 100-lecie niepodległości i na kolejne lata – dodał.

