Prezydencki fotograf uchwycił niecodzienny moment. "Krychowiak krzyknął: rób zdjęcia!"

Przy okazji wizyty sportowców, prezydencki fotograf Jakub Szymczuk uchwycił nietypową sytuacją. Na fotografii widać Andrzeja Dudę pomagającego znieść po schodach dziecięcy wózek. Okoliczności wykonania zdjęcia Szymczuk opisał na Twitterze: "Spotkanie @AndrzejDuda z Reprezentacją Polski w Piłce Nożnej. Ustawiam wszystkich do zdjęcia grupowego. Nagle krzyknął @GrzegKrychowiak – „rób zdjęcia, Prezydent pomaga znosić wózek!” W sumie to już nie pierwsza taka sytuacja (dla PAD to norma) ale widać, że ciągle zaskakuje:)

– Chciałem podziękować za przyjęcie zaproszenia. Wyobrażam sobie, że to specyficzny moment. Ale chciałem spotkać się z Panami po to, żeby powiedzieć, że – jak zawsze – trzymam kciuki i niezależnie od wszystkiego możecie być pewni, że jestem z Wami. Wy będziecie walczyć na boisku, my będziemy walczyć z różnego rodzaju emocjami – pwoiedział prezydent do piłkarzy reprezentacji Polski