Scheuring-Wielgus: Strażnik zranił Hartwich. Internauci dowodzą, że to jej koleżanka

Po wszystkim, była posłanka Nowoczesnej Joanna Scheuring-Wielgus zamieściła na Twitterze zdjęcie Iwony Hartwich, liderki protestu. Według opisu, zadrapania na ręce mamy niepełnosprawnego Kuby to wina Straży Marszałkowskiej.

Pojawia się jednak pytanie, czy to rzeczywiście strażnik skrzywdził Hartwich. Funkcjonariusze podchodzą do protestujących z dużą ostrożnością i delikatnością, a ich działanie jest wymuszone względami bezpieczeństwa. Jednocześnie jeden z internautów zestawił dwa zdjęcia: to zamieszczone przez Scheuring-Wielgus oraz fotografię wykonaną przez fotografa Polskiej Agencji Prasowej. Ta druga pokazuje moment przepychanek i wynika z niej, że zadrapanie na ramieniu Iwony Hartwich to wina jej koleżanki, Anny Glinki. W czwartkowym wydaniu "Wiadomości" pokazano materiał potwierdzający taką wersję wydarzeń.