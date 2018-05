Wyłudzali unijne fundusze, straty szacuje się na 20 mln zł. CBA zatrzymało 8 osób

Do zatrzymań doszło na polecenie Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie. CBA informuje na swojej stronie, że zatrzymane osoby były tzw. "słupami", W marcu CBA zatrzymało w związku z tą samo sprawą Michała i Annę O. To na ich polecenie "słupy" miały składać wnioski o dofinansowanie do ARiMR. Fundusze nie szły jednak do wnioskodawców, tylko do państwa O.

Cały proceder trwał co najmniej 13 lat. Państwo O. dzielili swoje gospodarstwo i "odsprzedawali" słupom, którzy następnie dostawali unijne dotacje na "swoje" nowe posesje, a pieniądze w rzeczywistości trafiały do Michała i Anny O. Był to intratny interes, gdyż w ten sposób dotacje były znacznie wyższe, niż gdyby zostały przyznane raz i na jedno tylko gospodarstwo.

CBA informuje, że w sprawie mogło dojść ponadto do przestępstw korupcyjnych. Straty sięgają 10 mln złotych, a wszyscy zatrzymani mają już postawione zarzuty.

Nie są to jednak pierwsze zatrzymania w sprawie wyłudzeń dofinansowań. W marcu CBA zatrzymało w już 7 osób. Łącznie kwota wyłudzonych oszczędności wynosi około 20 mln złotych.