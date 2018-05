Dziennikarz TVN pyta przedstawicieli NATO o protest niepełnosprawnych. Odpowiedź mogła zaskoczyć

W ciągu najbliższych dni Sejm i Senat będą gospodarzami Wiosennej Sesji Zgromadzenia NATO. Ta niezwykła okazja miała posłużyć do przeprowadzenia rozmów dotyczących obronności i bezpieczeństwa. Jednak podczas konferencji prasowej dotyczącej Sesji pierwsze pytanie ekipy "Faktów TVN" dotyczyła zupełnie innego tematu.

– Czy wiedzą panowie że trwa protest osób niepełnosprawnych w Sejmie, czy wiedzą państwo co się dzieje obecnie w polskim parlamencie, jaka jest państwa opinia? – dopytywał Knapik.

Na to pytanie odpowiedział najpierw poseł PiS Marek Opioła, który stwierdził, że protest nie będzie miał większego wpływu na przebieg obrad.

Do pytania odniósł się również przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego NATO Paolo Alli, który stwierdził, że takie protesty mają miejsce w każdym kraju. – Mamy to również i we Włoszech – to dzieje się regularnie – mówił.

Alli podkreślił, że takie manifestacje to głównie sprawa wewnętrznej polityki państwa kraju. – Jestem przekonany, że polski rząd jak i parlament, odnajdą najlepsze rozwiązanie tego problemu – przekonywał.