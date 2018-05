Ochojska chce mediować w Sejmie. "Panie Marszałku, to kiedy mogę przyjść?"

Kilka dni temu, szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej, Janina Ochojska potwierdziła, że jest gotowa pośredniczyć w rozmowach między rządem a protestującymi w Sejmie. Jak tłumaczy szefowa PAH, najpierw chciałaby spotkać się z samymi protestującymi.

O tym, że działaczka ma zostać wpuszczona do protestujących w Sejmie, zapewniał marszałek Senatu Stanisław Karczewski. – Jeśli zechce mediować, przyjdzie z propozycjami, to ja sam chętnie wprowadzę ją do protestujących – zapowiadał Karczewski. Ochojska dzisiaj odpowiedziała na słowa polityka.

"Marszałek Stanisław Karczewski zapowiedział, że jeśli Janina Ochojska zechce mediować, albo przyjdzie z propozycjami, to on sam chętnie ją do Sejmu wprowadzi (...) Panie Marszałku, jestem gotowa, w każdej chwili. To kiedy mogę przyjść?" – pyta szefowa PAH na Twitterze.

Ochojska bez zgody wejścia do Sejmu

W połowie maja, kiedy szefowa PAH po raz pierwszy próbowała spotkać się z protestującymi, marszałek Sejmu Marek Kuchciński nie wydał zgody na jej wejście do parlamentu. "Dostałam odmowę od marszałka Marka Kuchcińskiego na wejście do Sejmu, żeby #WspieramRodzicowProtestującychwSejmie. Jutro ok. 13.30 będę pod szlabanem" – poinformował wtedy na Twitterze Ochojska. Do Sejmu nie została jednak wpuszczona.