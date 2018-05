Grunt to prewencja. Powstała nowa jednostka w ABW

Globalny terroryzm to wciąż jedno z najpoważniejszych wyzwań, z jakim muszą się mierzyć współczesne państwa. Choć w Polsce do tej pory na szczęście nie mieliśmy ataków terrorystycznych, nie może to uśpić naszej czujności - Polska jest częścią świata zagrożonego terroryzmem. Przypominają o tym choćby realizowane w ostatnich latach działania ABW dotyczące osób powiązanych z organizacjami terrorystycznymi, propagandystów dżihadystycznych, czy też tych, którzy wyjeżdżali na Bliski Wschód i walczyli w szeregach ISIS. Działaniami ABW byli objęci również ludzie stanowiący zaplecze logistyczne dla terrorystów. W ramach jednej z takich spraw ABW zatrzymała Mourada T., którego proces rozpoczął się w kwietniu br. Z materiałów śledztwa wynika, że oskarżony Mourad T. był współpracownikiem werbownika ISIS, Abdelhamida Abbaouda, który odpowiadał za organizowanie zamachów w Zachodniej Europie. Mourad T. miał kontakty z najważniejszymi dżihadystami w Europie, stanowiącymi realne zagrożenie dla krajów naszego kontynentu. To jedna ze spraw, która wskazuje, że zagrożenie terrorystyczne jest faktem. Działalność organizacji terrorystycznych, osób z nimi powiązanych czy inspirowanych pozostaje jednym z zagrożeń, jakie musi neutralizować Polska i jej sojusznicy. Rolą i głównym zadaniem służb specjalnych odpowiedzialnych za działania antyterrorystyczne jest zapobieganie zamachom. Aby robić to skutecznie niezbędne jest profesjonalne działanie służb, ich ciągłe szkolenie i podnoszenie efektywności, ale także zwiększanie świadomości społecznej oraz wymiana informacji na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Kierując się odpowiedzialnością za bezpieczeństwo w tym zakresie, wychodząc naprzeciw zagrożeniom, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego powołała właśnie do życia nową inicjatywę – Centrum Prewencji Terrorystycznej. 22 maja 2018 roku zainaugurowano powstanie tej jednostki.

Centrum jest bezprecedensową inicjatywą o charakterze międzynarodowym, realizowaną pod auspicjami Polski we współpracy ze strategicznymi partnerami – państwami Inicjatywy Trójmorza. CPT będzie prowadziło działania mające na celu zapewnienie ochrony antyterrorystycznej kraju, da również Polsce szanse na wpływanie na kształtowanie się systemu bezpieczeństwa w Europie Środkowowschodniej. Centrum będzie w sposób kompleksowy traktowało kwestie prewencji terrorystycznej – łączyć ma w sobie działania teoretyków i ekspertów z wiedzą i doświadczeniem osób walczących na „pierwszej linii”. Najważniejszy cel to rozwijanie wspólnych zdolności, w tym rozumienia współczesnego terroryzmu, i lepsze przygotowanie do neutralizowania zagrożeń. Profilaktyka terrorystyczna będzie rozwijana przez CPT w ramach trzech głównych filarów: współpracy między służbami krajowymi i zagranicznymi oraz wymiany informacji i doświadczeń; współdziałania z ośrodkami naukowo-badawczymi umożliwiającego połączenie wiedzy analitycznej i naukowej oraz regularnych szkoleń podnoszących kwalifikacje funkcjonariuszy służb i pracowników administracji państwowej.

Centrum jako struktura analityczno-szkoleniowa będzie wykonywać także zadania związane ze wsparciem pracowników administracji publicznej i funkcjonariuszy organów ścigania Polski oraz państw Inicjatywy Trójmorza. Dzięki CPT będą oni lepiej rozpoznawać i przeciwdziałać zagrożeniom terrorystycznym. Centrum będzie podnosić świadomość i kwalifikacje funkcjonariuszy i pracowników administracji oraz gromadzić i przetwarza informacje niezbędne dla efektywnego monitorowania zjawiska terroryzmu na rzecz ograniczania jego skutków.

Powołanie Centrum Prewencji Terrorystycznej to kolejny krok na rzecz wzmocnienia działań neutralizujących zagrożenie terroryzmem. To również kolejna decyzja pokazująca, że obecne kierownictwo ABW oraz władze Polski są w stanie sięgać po nowoczesne, wcześniej nie praktykowane metody działania. Uchwalona w 2016 roku Ustawa o działaniach antyterrorystycznych była prawną odpowiedzią na wyzwania związane z terroryzmem. Prawo to dało służbom nowe możliwości działania, dzięki czemu walka z terroryzmem stała się dynamiczna, a służby mogą w ofensywny sposób neutralizować zagrożenia. Powołanie CPT to kolejny ważny krok w celu zwalczania zagrożeń. Polska daje w ten sposób przykład innym krajom, pokazując, że warto szukać nowatorskich rozwiązań dot. prewencji terrorystycznej.

Terroryzm od wielu lat pozostaje zagrożeniem globalnym, o charakterze transgranicznym. Terroryści sięgają po brutalne, ale jednocześnie proste i łatwo dostępne, metody działania, ale i wykorzystują do swoich celów najnowsze osiągnięcia techniki, rekrutują członków, prowadzą działania propagandowe i ideologiczne. Metody się zmieniają, cele pozostają takie same: prowadzenie walki z wartościami europejskimi, sianie chaosu i strachu. Aby w porę zauważać i skutecznie neutralizować związane z tym zagrożenia, konieczne jest rozwijanie naszych własnych możliwości obronnych. Istotą walki z terroryzmem jest zapobieganie zamachom, a nie walka z ich skutkami. Dlatego właśnie Polska kładzie nacisk na prewencję.

Stanisław Żaryn

Autor jest rzecznikiem prasowym Ministra Koordynatora Służb