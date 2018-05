Zamieszki na stadionach. We wtorek "okrągły stół"

Działania rządu są związane z wydarzeniami, do których doszło w ostatnich tygodniach na polskich boiskach. Przypomnijmy, że największe skandale wybuchły w decydujących momentach rozgrywek piłkarskich w finale Pucharu Polski oraz w ostatniej kolejce ekstraklasy, gdzie w Poznaniu nie dokończono ostatecznie spotkania między Lechem a Legią z powodu wtargnięcia kibiców na boisko.

– Będzie to okrągły stół z szefami klubów występujących w Lidze europejskiej, eliminacjach do Ligi mistrzów. Pan minister Brudziński, minister Bańka, szef PZPN. Pamiętny mecz Liverpoolu z Juventusem, kiedy Boniek grał w Juventusie, gdzie były tragicznie zakończone zamieszki. My chcemy już tylko zadecydować jak daleko się trzeba posunąć, ale w kompromisie i w zgodzie ze środowiskami kibicowskimi, środowiskami zarządczymi piłką możną. Zakazy wstępu i to dożywotnie w Wielkiej Brytanii, są bardzo drakońskie kary, we Francji też bardzo wysokie kary za złamanie przepisów stadionowych wnoszenie pewnych przedmiotów. Chcemy to zrobić w porozumieniu z PZPN, ekstraklasą i prawdziwymi kibicami. Chcę żeby stadiony były miejscami, gdzie mogą przychodzić mamy z dziećmi i tak chcę w dzień matki to powiedzieć – powiedział premier.