Jaki: Daję Trzaskowskiemu 24 godziny na interwencję w ratuszu ws. odszkodowań

Wiceminister sprawiedliwości zwołał konferencję przed kamienica na Nabielaka 9. – Stoimy w miejscu symbolicznym dla Warszawy, z którego uprowadzono i zamordowano śp. Jolantę Brzeską. Komisja weryfikacyjna z pieniędzy odebranej mafii reprywatyzacyjnej przyznała niedawno córce Brzeskiej, ale również innym osobom, odszkodowanie. To odszkodowanie mogłoby być już wypłacane, gdyby nie to, że urząd Hanny Gronkiewicz-Waltz, Platformy, Rafała Trzaskowskiego do dzisiaj nie zadeklarował, po czyjej stronie stoi. Czy ludzi, którzy są odpowiedzialni za aferę reprywatyzacyjną, czy po stronie zwykłych mieszkańców – mówił.

– Dzisiaj chcę zaapelować: czyny, a nie słowa. Daję 24 godziny Trzaskowskiemu na to, aby sprawił, żeby ratusz wycofał skargi na korzystne dla miasta decyzje, ratusza zarządzanego przez Platformę. Daję również 24 godziny Trzaskowskiemu na to, aby miasto przygotowało się do wypłacania odszkodowania, m.in. córce Brzeskiej. Jeżeli nie, to będzie oznaczało, że stoją po stronie handlarzy roszczeń – mówił Patryk Jaki.