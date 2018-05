Kukiz o proteście w Sejmie: Nie zgadzam się, aby go umiędzynaradawiać

Kukiz ocenił w rozmowie, że wszystko, co służy obywatelom w kwestii ochrony zdrowia, bezpieczeństwa oraz niepełnosprawności, "powinno być tematem ponad politycznymi podziałami", ponieważ to sprawy, które nie mają światopoglądu. – Jeżeli coś złego dzieje się wokół osób niepełnosprawnych, partie muszą się zrzeszyć, aby to rozwiązać. Niepełnosprawność może dotyczyć każdego, więc w tej kwestii warto mieć odrobinę empatii – powiedział.

Lider Kukiz'15 zwrócił także uwagę na hipokryzję PO. – Najsmutniejsze jest to, że obok tych niepełnosprawnych stoją osoby, które jeszcze w 2014 r. jakoś nie kwapiły się, aby im pomagać – stwierdził.

Kukiz powiedział także, że niektórzy politycy będą używali niepełnosprawnych "jako żywych tarcz". – Uważam, że niepełnosprawni robią duży błąd – dodał. – Natomiast powiem zupełnie szczerze, że do momentu, gdy wszystko rozgrywało się na naszym podwórku, dopóki nie zaczęto tego wynosić poza granice Polski, by zainteresować protestem zagraniczne media, całym sercem byłem z protestującymi – mówi.