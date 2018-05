"Dzień SuperMatki". Wiec poparcia dla protestujących w Sejmie

Przed Sejmem pojawiła się m.in. szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej Jadwiga Ohojska, która odczytała list autorstwa matek protestujących wraz ze swoimi niepełnosprawnymi dziećmi w Sejmie.

"Drogie Matki przed Sejmem i w całej Polsce, gdy nasze słowa zostaną odczytane w sobotę podczas demonstracji przed Sejmem, będzie nas dzielić od siebie raptem kilkadziesiąt metrów. Ale odgradza nas mur i barykady, a także ściana niezrozumienia i pogardy władzy wobec nas, matek, które w akcie desperacji przyszły tutaj walczyć o swoje dzieci, o ich dobro i godność" – napisano w liście.

Pismo podpisały: Iwona Hartwich, Marzena Stanewicz, Anna Glinka, Katarzyna, Milewicz, Alicja Jochymek, Aneta Rzepka. Po odczytaniu listu uczestnicy demonstracji skandowali m.in. hasła: "Dziękujemy!" i "Super matki!".

– Przyjeżdżając tutaj, jak zobaczyłam te wszystkie barierki, to moje ego jakoś wzrosło. Pomyślałam sobie: rząd się mnie boi, stawia barierki, boi się niepełnosprawnych. Do czego to doszliśmy? Odgradzają nas od kobiet niezwykle dzielnych, od osób protestujących w Sejmie. Jaką my jesteśmy siłą, skoro tak się nas boją? – mówiła przed gmachem parlamentu Ochojska.

Niepełnosprawni i ich rodzice, którzy protestują w Sejmie od 18 kwietnia, domagają się m.in. 500-złotowego dodatku w gotówce.

