Platforma oskarża dziennikarza. Igor Janke grozi procesem

Firma GetBack zajmuje się zarządzaniem wierzytelnościami. Obecnie Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo w sprawie spółki. Chodzi o wyrządzenie szkody majątkowej o wielkich rozmiarach, prowadzenie ksiąg rachunkowych wbrew przepisom i podawanie nieprawdziwych informacji.

Powołania komisji śledczej w sprawie GetBack domagają się posłowie Platformy Obywatelskiej. – Osoba Igora Janke wiąże sznurki, które biegną do osób najważniejszych w państwie. To on interweniował u Kornela Morawieckiego, by premier Morawiecki ratował GetBack. To być może wierzchołek góry lodowej, dlatego potrzebna jest komisja śledcza – oświadczył na konferencji prasowej szef klubu Platformy Sławomir Neumann.

"Nie będzie żadnej komisji śledczej w sprawie GetBack. Mam nadzieję, że odpowiednie organy prokuratura i KNF wyjaśnią, co dzieje się z finansami spółki" – poinformowała chwilę później Beata Mazurek, rzecznik PiS.

Janke zapowiada kroki prawne

"Pan poseł @SlawekNeumann w oszczerstwach no mój temat przekroczył Rubikon. Mam wrażenie, że Pan Poseł chce odwrócić kota ogonem i odwrócić uwagę od sedna problemu. Przygotowuję twarde kroki prawne w tej sprawie" – napisał na Twitterze Igor Janke, szef Instytutu Wolności.

Dodał, że o sprawie GetBack nigdy nie rozmawiał z ojcem premiera, Kornelem Morawieckim. "Stanowczo zaprzeczam. Jeśli ktokolwiek będzie powtarzał tego typu insynuacje rozważę podjęcie kroków prawnych" – oświadczył.

Janke poinformował również, że firma GetBack nie była i nie jest sponsorem ani partnerem Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności. "Proszę o niepowtarzania tej nieprawdziwej informacji. W Szkole Przywództwa występowali politycy różnych opcji, w tym PO" – wyjaśnił.

