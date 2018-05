Piotrowicz: Radio RMF FM jest niemieckie, Radio Zet nie jest polskie

Spotkanie to element prowadzonego przez polityków PiS objazdu po Polsce. Podczas spotkania w Choceniu Stanisław Piotrowicz mówi m. in. o procesie reformy wymiaru sprawiedliwości. Odniósł się także do kwestii tzw. repolonizacji mediów. Jak wskazał, w Polsce "90 procent mediów jest w rękach kapitału zagranicznego". Jako przykłady podał dwie, duże rozgłośnie radiowe. – Radio RMF FM jest niemieckie, Radio Zet nie jest radiem polskim – zaznaczył polityk. Parlamentarzysta PiS dodał, że "trzeba zadać pytanie, czy to nie zagraża polskiej racji stanu".

Piotrowicz stwierdził, że "właściciele mediów mogą stać się reżyserami tego, co się dzieje". Mówi o tym w kontekście "wielkiej manipulacji. Szef sejmowej komisji sprawiedliwości zadał pytanie: – Czy te media troszczą się o dobro narodu i państwa polskiego? Czy też realizują inne interesy?