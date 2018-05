Jaki: Trzaskowski nie potrafi powiedzieć, czy reprezentuje interes miasta, czy handlarzy roszczeniami

– Dzisiaj chcę zaapelować: czyny, a nie słowa. Daję 24 godziny Trzaskowskiemu na to, aby sprawił, żeby ratusz wycofał skargi na korzystne dla miasta decyzje, ratusza zarządzanego przez Platformę. Daję również 24 godziny Trzaskowskiemu na to, aby miasto przygotowało się do wypłacania odszkodowania, m.in. córce Brzeskiej. Jeżeli nie, to będzie oznaczało, że stoją po stronie handlarzy roszczeń – oświadczył wczoraj podczas konferencji prasowej kandydat PiS na prezydenta Warszawy Patryk Jaki.

Dzisiaj Jaki podkreślił, że Rafał Trzaskowski miał okazję jasno zadeklarować, czy stoi po stronie interesów miasta, czy po stronie grup handlarzy roszczeniami. – Komisja podejmuje decyzje, na mocy których zwracany jest miastu ukradziony majątek przez mafię reprywatyzacyjną, majątek warty setki milionów złotych. A miasto co robi? Miasto odwołuje się od decyzji korzystnych dla miasta, czyli woli, żeby nieruchomości zostały dalej u mafii reprywatyzacyjnej – mówił.

– Udało nam się doprowadzić do tego, że część handlarzy roszczeniami już zwróciło pieniądze. To jest już około 5 mln zł. I my z tych 5 mln zł. I my z tych dodatkowych pieniędzy podejmujemy decyzje, żeby wypłacać ofiarom odszkodowania. To nie są żadne dodatkowe pieniądze. Tylko te, które odzyskaliśmy blokując handlarzom roszczeń konta. Mijają kolejne dni i ratusz, rządzony przez Platformę Obywatelską nie chce się zadeklarować czy nie będzie się odwoływać również od tych decyzji – powiedział Jaki.