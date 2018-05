"Koledzy z zachodnich krajów nie mogli uwierzyć". Bielan o proteście osób niepełnosprawnych

Polityk stwierdził, że jego partnerzy z innych państw nie byli w stanie uwierzyć, że protest w Sejmie mógł trwać aż tyle dni.

– Szczerze mówiąc, jak rozmawiałem z moimi kolegami z parlamentów krajów zachodnich, którzy przyjechali na zgromadzenie parlamentarne NATO, to wszyscy nie mogli uwierzyć, że tak długo trwał protest. Myślę, że w większości ich krajów to byłoby niemożliwe – mówił na antenie Radia Zet.

Bielan dodał, że rząd spełnił większość postulatów niepełnosprawnych oraz że część środowisk, które popierały protest ogłosiły sukces. Podkreślił, że żałuję, iż do protestu w ogóle doszło, ale zaznaczył, że nie było możliwości przerwania tej manifestacji, gdyż wyniesienie tych osób siłą "spowodowałoby olbrzymie emocje w społeczeństwie, więc to też nie wchodziło w grę" – przyznał, dodając iż żałuje, że do protestu w ogóle doszło.

