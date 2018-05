"Czy każdy kukizowiec to debil?". Hanna Lis do posła Kukiz'15: Spadaj intelektualna amebo

Ostra wymiana zdań na Twitterze rozpoczęła się do wpisu Hanny Lis, w którym ta stwierdziła, że największym przekrętem współczesnej Polski jest wylansowanie tezy, że Jarosław Kaczyński jest antykomunistą. "On mentalnie tkwi w tamtym systemie po uszy.Ta sama pogarda wobec słabszych, ta sama tępa propaganda, ta sama pazerność partyjnej świty. To już nie są ośmiorniczki, to jest come back PRL-u" – napisała.

Na wpis ten zareagował Tomasz Jaskóła. Poseł Kukiz'15 przypomniał ojca Hanny Lis, Waldemara Kedaja.

Co na to Hanna Lis? "Chciałam już zapytać, czy każdy kukizowiec to debil, ale to pytanie retoryczne. Zatem odpowiem (p)ośle: wątki szwedzkie niestety nie są znane, bo gdyby były, to byś (p)ośle wiedział, ze w Szwecji na Ojca rzuciła się cała agentura, z Petelickim na czele. Zapraszam do IPN (p)ośle" – odpowiedziała dziennikarka. W dyskusję na tym poziomie poseł nie chciał jednak wchodzić. "Szanowna Pani nie jesteśmy na Ty! Z szacunku i kultury nie odpowiem na tak prymitywny atak. Jako człowiek kulturalny życzę miłej nocy. Proszę tego jednak nie uważać za swoje zwycięstwo. KEDAJ był zaprzeczeniem dziennikarstwa. Lista Kisiela" – odparł.

Dziennikarka nie siliła się już na kulturalną odpowiedź. "Spadaj intelektualna amebo. Dla ciebie Pan Kedaj" – odpisała posłowi.