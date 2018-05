"To jest tragedia narodowa". Marek Jurek o referendum w Irlandii

Za liberalizacją prawa opowiedziało się 66,4 proc. głosujących; przeciw było 33,6 proc. Oznacza to, że głos "za" oddał 1 mln 429 tys. 981 osób, a "przeciw" 723 tys. 632 osoby. W referendum udział wzięło ponad 64 proc. uprawnionych do głosowania. Media wskazują, że to bardzo wysoka frekwencja.

– To jest tragedia narodowa. Nawet jeżeli to nie jest koniec tej Irlandii Świętego Patryka, to z pewnością jest to koniec tej epoki, którą w latach trzydziestych zapoczątkował Eamon de Valera i jego konstytucja. To jest być może koniec I Republiki Irlandzkiej – mówił Jurek.

Polityk podkreślił, że Irlandia obecnie "przeżywa tragedię". Jurek podkreślił, że fałszywy jest stereotyp jakoby w Europie jedynie Polska i Irlandia były sceptycznie nastawione do kwestii aborcji. Lider Prawicy Rzeczypospolitej podkreślił, że Polska powinna zwrócić się w stronę państw, które bronią praw rodziny, czyli np. Bułgarii, Słowacji czy Węgier.

Jurek dodał, że planuje spotkać się z wicepremier Szydło, którą będzie chciał namówić do tego, aby zainicjować międzynarodową konwencję poświęconą prawom rodziny.

