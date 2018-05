Warszawa: Nie będzie ulicy Lecha Kaczyńskiego. Tak zdecydował sąd

Jak informuje TVN24, WSA uznał, że to samorząd ma autonomię do tego, żeby decydować, jak nazywają się poszczególne ulice i nie może być tak, że wojewoda będzie go "wyręczał".

Od wejścia w życie tzw. ustawy dekomunizacyjnej samorządy miały rok, aby zmienić nazwy m.in. ulic, placów i obiektów użyteczności publicznej, które propagowały osoby lub daty związane z ustrojem totalitarnym.

Po tym czasie decyzją wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipiery zdekomunizowano kilkadziesiąt ulic, w tym aleję Armii Ludowej. Nazwano ją imieniem byłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

W poniedziałek sąd orzekł, że decyzje wojewody co do nazw 12 ulic w stolicy zostały wydane z naruszeniem prawa, ponieważ Sipiera nie uzasadnił, dlaczego dotychczasowe nazwy podlegają pod przepisy ustawy dekomunizacyjnej i dlaczego należy je zmienić.

Wojewoda mazowiecki zapowiedział na antenie Polskiego Radia RDC, że będzie odwoływał się od decyzji WSA.

