"Warto rozmawiać": Jak pomóc niepełnosprawnym?

Czy w awanturze o wysokość świadczeń, formę protestu i jego upolitycznienie, jest jeszcze miejsce na pytanie o ludzką solidarność i miłosierdzie? Co zrobić, by życie niepełnosprawnych miało swą godność od poczęcia aż po starość? I ile prawdy jest we współczesnym dogmacie o emancypacji i samowystarczalności?

Gośćmi programu "Warto rozmawiać" będą: wiceminister Bartosz Marczuk, Jan Filip Libicki, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski oraz Bawer Aondo-Akaa.



Premiera dziś o godz. 22:00 w TVP1.