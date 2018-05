Dekomunizacja w Warszawie. Wojewoda mazowiecki zamierza złożyć skargi kasacyjne do NSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił w poniedziałek zarządzenia wojewody mazowieckiego w sprawie zmian nazw 12 ulic w Warszawie, w tym alei Armii Ludowej na ulicę Lecha Kaczyńskiego. WSA uznał, że to samorząd ma autonomię do tego, żeby decydować, jak nazywają się poszczególne ulice i nie może być tak, że wojewoda będzie go "wyręczał".

W poniedziałek sąd orzekł, że decyzje wojewody co do nazw 12 ulic w stolicy zostały wydane z naruszeniem prawa, ponieważ Sipiera nie uzasadnił, dlaczego dotychczasowe nazwy podlegają pod przepisy ustawy dekomunizacyjnej i dlaczego należy je zmienić.

Czytaj także:

Warszawa: Nie będzie ulicy Lecha Kaczyńskiego. Tak zdecydował sąd

"Wojewoda Mazowiecki wydając zarządzenia zastępcze dotyczące zmian nazw ulic położonych w m.st. Warszawy zrealizował swój ustawowy obowiązek. Zarządzenia wydane zostały po zasięgnięciu opinii Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, potwierdzającej niezgodność nazwy z tzw. ustawą dekomunizacyjną. Wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie są prawomocne. Wojewoda Mazowiecki po zapoznaniu się z ich pisemnym uzasadnieniem złoży skargi kasacyjne od wyroków (ma na to 30 dni od daty wpływu wyroku do urzędu wojewódzkiego)" – czytamy w komunikacie.

Wyroki WSA nie są prawomocne. Teraz spór prawny będzie rozstrzygał Naczelny Sąd Administracyjny.