Kukiz odpowiada Lis: Powinna się tym zająć prokuratura, ale leżącej się nie kopie

Chciałam już zapytać, czy każdy kukizowiec to debil, ale to pytanie retoryczne - w ten sposób Hanna Lis zwróciła się do posła Kukiz'15 Tomasza Jaskóły. Dziennikarce nie spodobało się to, co polityk napisał o jej ojcu.

"Ledwie wróciłem z Irlandii do Polski a tu taka sytuacja! Cóż, myślę że to prokuratura powinna ocenić, czy stwierdzenie, że „każdy kukizowiec to debil” jest „pytaniem retorycznym”… Ale do jutra pewnie mi przejdzie, bo już w chwili, gdy piszę te słowa przypominam sobie zasadę, że kopać leżącego- a tym bardziej leżącą (i to na każdym froncie) raczej nie przystoi" – napisał na Twitterze Paweł Kukiz.