Kowalczyk: Dziś przedstawię projekt ustawy dot. składowisk odpadów

Minister środowiska Henryk Kowalczyk zapowiedział w radiowej Jedynce, że na dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów przedstawi projekt ustawy, która ma wprowadzić bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące prowadzenia składowisk odpadów.

– Obecnie te mechanizmy kontroli nie są doskonałe. Brak jest precyzyjnych uregulowań, a same zezwolenia na prowadzenie, są w rękach startostów, co też nie jest dobrym rozwiązaniem, bo różnie bywa z ezgekucją – mówił.Kowalczyk dodał też, że "mamy do czynienia z mafią śmieciową, to proceder zaplanowany".

Do sprawy dzisiaj rano odniósł się na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.