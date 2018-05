Rząd podjął decyzje ws. pożarów wysypisk śmieci

– To problem bardzo poważny, dlatego przystąpiliśmy do działań. Nastąpiło zgłoszenie do ABW i do prokuratora generalnego. Służby będą działać w tym zakresie. Przystępujemy do działań związanych z importem odpadów, aby zapobiegać wwożeniu tych towarów – powiedział podczas konferencji prasowej premier Morawiecki.

Premier poprosił ministra Kowalczyka o przedstawienie odpowiednich propozycji, planu działań, tak żeby za dwa tygodnie powiedzieć o szczegółowych zmianach legislacyjnych, regulacyjnych dotyczących tego problemu.

– Nie może być tak, że niszczy się zdrowie nasze i naszych dzieci. Dołożymy wszelkich starań by problemowi zapobiegać, a nie tylko leczyć – powiedział.