Żurawski vel Grajewski: Odwoływanie się do ideologii UPA i OUN ma charakter antyrosyjski, a nie antypolski

Żurawski vel Grajewski odniósł się na antenie telewizji wPolsce.pl do sytuacji na Ukrainie i działających tam ruchów nacjonalistycznych odwołujących się wprost do ideologii UPA i OUN. Zdaniem politologa, nie jest to siła o tendencjach wzrostowych, która mogłaby opanować kraj. Gość Grzegorza Górnego, wyraził pogląd, że odwoływanie się przez ukraińskich nacjonalistów do zbrodniczych ideologii OUN i UPA ma charakter antyrosyjski, nie zaś antypolski. – Oczywiście ono nabiera cech demonstrowania przeciw Polsce, ale to w związku ze sporem historycznym – zaznaczył.

"Wytwory rosyjskiej propagandy"

Politolog stwierdził, że tezy mówiące o tym, że na Ukrainie może powstać potężny ruch wymierzony w Polskę, który będzie odwoływał się do haseł sprzed 70 lat. "to wytwory propagandy rosyjskiej, która drobne incydenty rozdyma do niebywałych rozmiarów".

– Z drugiej strony mamy do czynienia z niewydolnością państwa ukraińskiego, które przez ostatnie 20 parę lat nie prowadziło żadnej polityki wizerunkowej, której celem byłoby zbudowanie pozytywnej polityki wizerunkowej Ukrainy, której celem byłoby zbudowanie pozytywnego wizerunku Ukrainy w Polsce. To zadanie zostawiono polskim sympatykom Ukrainy i ono było wykonywane skutecznie tak długo, jak długo nie musiało konfrontować się z wysiłkami Federacji Rosyjskiej towarzyszącym agresji zbrojnej, czyli do 2014 roku – przekonywał.

