"Jak w patologicznej rodzinie". Ostaszewska o życiu w Polsce

W rozmowie z z portalem przeambtni.pl aktorka odniosła się do obecnej sytuacji kobiet w naszym kraju. Jak oceniła, jest to bardzo smutna rzeczywistość.

– Musimy walczyć o zupełnie podstawowe rzeczy. Życie dzisiaj w Polsce jest trochę jak życie w patologicznej rodzinie, gdzie cały czas żyjemy w strachu i niepokoju co się może wydarzyć, bo co chwilę są zakusy na to, żeby odebrać nam podstawowe prawa, prawa do samostanowienia, decydowania o swoim życiu, prawa do tego żeby - jeżeli decydujemy się zostać matkami - mieć dostęp do zaawansowanych badań prenatalnych, do opieki okołoporodowej – mówiła Maja Ostaszewska. – Ta rzeczywistość nie jest łatwa, mimo że już 100 lat mamy te prawa, dzisiaj musimy z wielkim niepokojem patrzeć na to co się dzieje – dodała.

Aktorka zapytana została także o to, czy czuje się współczesną feministką. – Ja się czuję feministką. Zresztą myślę, że każdy inteligenty człowiek, jeśli mówi, że nie jest feministą, no to się kompromituje. No bo feminizm jest za równouprawnieniem, feminizm, prawa kobiet, to prawa człowieka, po prostu – tłumaczyła.