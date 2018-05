Tusk apeluje o szacunek dla wyborców. Trafna odpowiedź Semki

Apel Donalda Tuska związany był z wypowiedzią unijnego komisarza ds. budżetu Gunthera Oettingera, który oświadczył, że liczy na to, iż rynki nauczą Włochów na kogo mają głosować. Był to komentarz do przyspieszonych wyborów, które odbędą się we Włoszech na jesieni.

"Mój apel do wszystkich instytucji UE: proszę uszanować wyborców. Jesteśmy tam, aby im służyć, a nie ich pouczać" – napisał Tusk po angielsku.

Na słowa te postanowił odpowiedzieć publicysta tygodnika "Do Rzeczy" Piotr Semka, który wystosował swój apel do Donalda Tuska. "Drogi Donaldzie! Prosimy o uszanowanie podwójnego werdyktu wyborców z 2015 roku. Również w Polsce" – napisał.