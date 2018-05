Pożary składowisk odpadów. Janowska apeluje do Morawieckiego o przyspieszenie prac nad specustawą

Premier poprosił ministra Kowalczyka o przedstawienie odpowiednich propozycji, planu działań, tak żeby za dwa tygodnie powiedzieć o szczegółowych zmianach legislacyjnych, regulacyjnych dotyczących tego problemu. – To problem bardzo poważny, dlatego przystąpiliśmy do działań. Nastąpiło zgłoszenie do ABW i do prokuratora generalnego. Służby będą działać w tym zakresie. Przystępujemy do działań związanych z importem odpadów, aby zapobiegać wwożeniu tych towarów – powiedział podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Czytaj także:

Fala pożarów śmieci. Szef KPRM nie wierzy w przypadek, rząd reaguje

Małgorzata Janowska zaapelowała do premiera Morawieckiego "o podjęcie niezwłocznych kroków w celu natychmiastowego zatrzymania procederu doprowadzania do pożarów składowisk odpadów". "Proszę o rozpoczęcie prac legislacyjnych w trybie przyspieszonym nad specustawą wprowadzającą obowiązkowe zabezpieczenie w wysokości trzykrotności rocznej opłaty ustalanej przez Urzędy Marszałkowskie naliczane od ilości składowanych odpadów. Zabezpieczenie winno być wnoszone na konto Banku Gospodarstwa Krajowego i ulegałoby przepadkowi na wypadek pożaru. Za składowanie odpadów powinna zostać również wprowadzona proporcjonalna do kosztów środowiskowych opłata za korzystanie ze środowiska. W stosunku do dotychczas spalonych składowisk należy zastosować uproszczoną ścieżkę dochodzenia odszkodowania za skażenie gleby i powietrza" – czytamy w liście do premiera.