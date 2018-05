Stefaniak kandydatem PSL na prezydenta Warszawy. "Warszawa powinna być, jak truskawki"

– Chcemy rozmawiać o smogu. Smog to problem, który został już rozwiązany w wielu miejscach. Ten program jest gotowy, a problem smogu do końca przyszłej kadencji powinien przestać istnieć. Warszawa powinna być, jak truskawki. One były świetnie promowane w UE, a dzisiaj Warszawa powinna być świeża i ekologiczna. To nasz pomysł na Warszawę – mówił Jakub Stefaniak.

– Subsydiarność, samorządność to podstawowe cechy. W polityce oprócz chęci zwycięstwa musi panować pewien porządek o charakterze moralnym i podstawach ideowych – mówił marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik z PSL.