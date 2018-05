Znamy pogodę na długi weekend. IMGW wydał ostrzeżenia

W Boże Ciało najwięcej słońca będą mieli mieszkańcy północno-wschodniej Polski. Na pozostałym obszarze z upływem dnia chmur będzie przybywać, późno po południu i wieczorem miejscami wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze. Burze nie będą bardzo liczne, ale gdy już wystąpią, będą wiązać się z ulewnym deszczem i gradem. Temperatura maksymalna od 26ºC na Suwalszczyźnie do 31ºC na Ziemi Lubuskiej i Nizinie Szczecińskiej. Nieco chłodniej nad samym morzem i Pogórzu Karpackim: 23ºC, 25ºC.

Od piątku do niedzieli w pogodzie bez większych zmian. Zachmurzenie okresami będzie wzrastać do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu, miejscami również burz. Temperatura maksymalna na ogół od 25°C do 29°C, lokalnie 30°C, tylko północnym wschodzie nieco chłodniej od 21ºC do 25ºC.

Boże Ciało (31.05.2018r.) – IMiGW wydał ostrzeżenia dla siedmiu województw zachodniej Polski. Temperatury mogą być niebezpiecznie wysokie na obszarach województw: opolskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego.

W Dzień Dziecka (01.06.2018 r.) upał może być zagrożeniem na terenach województw: pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.