Skandal w Świnoujściu. Rosjanin udawał, że dusi popiersie św. Jana Pawła II

Marynarz chwycił popiersie papieża Jana Pawła II w taki sposób jak dusi się ofiary. Swój wyczyn uznał za tak bohaterski, że postanowił pochwalić się nim w mediach społecznościowych, dodając do niego nacjonalistyczny podpis – opisuje zajście lokalny portal iswinoujscie.pl.

O jaki podpis chodzi? Marynarz napisał: "Ruscy nie potrafią, tak?". Rzecznik prasowy prezydenta Świnoujścia zapowiada, że władze miasta będą się domagać wyjaśnień od kapitana statku. – Być może to zwyczajny wybryk. Miasto ma bardzo dobre stosunki z załogą żaglowca Kruzensztern. Nie chcemy by uległy one pogorszeniu. Dlatego będziemy pytać o stanowisko kapitana w tej przykrej dla nas sprawie. Chcemy też dowiedzieć się, czy przełożony tego marynarza wyciągnie wobec niego konsekwencje – mówi Robert Karelus.