Nowy system dowodzenia armią na ukończeniu

– Od dłuższego czasu trwała praca nad nowym Systemem Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczpospolitej. Do tych prac zaraz po objęciu stanowiska intensywnie przystąpił pan minister Mariusz Błaszczak. Współpracowaliśmy przez ten czas bardzo ściśle i udało się przygotować już dużą część właśnie tego nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia – poinformował prezydent. Andrzej Duda wraz z szefem MON Mariusz Błaszczakiem odwiedził ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie.

Prezydent wskazał, że współpraca z resortem obrony układa się bardzo dobrze. – Wspólnym wysiłkiem dla naszych sił zbrojnych i dla Rzeczpospolitej udaje nam się przygotować ten niezwykle ważny dokument – powiedział Andrzej Duda.

Z kolei Mariusz Błaszczak zaznaczył, że nowy system dowodzenia będzie klarowany: – Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem - prezydenta, rządu PiS (...) Stąd zwiększenie nakładów na obronność i podpisanie umowy na zestawy obrony powietrznej Patriot. Ale drugim elementem, obok nowoczesnego sprzętu, obok liczniejszego Wojska Polskiego, jest klarowny System Kierowania i Dowodzenia. To, co mamy dziś, co zostało wprowadzone za czasów koalicji PO-PSL, to system tworzący chaos kompetencyjny. Odchodzimy od tego, ustanawiamy bardzo klarowne reguły – mówił minister obrony narodowej.