Soros o kryzysie UE: Wszystko, co mogło pójść nie tak, poszło nie tak

Miliarder mówił w czasie swojego wystąpienia, że Europa stoi naprzeciw od porozumienia nuklearnego z Iranem i zniszczenia sojuszu transatlantyckiego. – Z pewnością będą one miały negatywny wpływ na europejską gospodarkę. Siła dolara już teraz wyzwala odpływ kapitału z walut rynków wschodzących. Możemy podążać w stronę kolejnego, wielkiego kryzysu finansowego. A to ostatnia rzecz jakiej potrzebujemy – mówił Soros, który podkreślał, że Unia Europejska przeżywa kryzys egzystencjalny. – Wszystko, co mogło pójść nie tak, poszło nie tak – ocenił.

Soros wyraził, że dziś wielu młodych ludzi uważa UE za wroga, który doprowadził do tego, że nie mają pracy i pozbawił ich bezpiecznej przyszłości. – Populistyczni politycy wykorzystali te sentymenty i utworzyli antyeuropejskie partie i ruchy – mówił.