Rzeczniczka SLD do Lubnauer: Pacman Grzegorz niech Was konsumuje, smacznego!

Wpis rzeczniczki SLD na Twitterze był odpowiedzią na tweet Katarzyny Lubnauer w którym napisała, że jak na razie tylko ona i Grzegorz Schetyna "dogadali się" w sprawie utworzenia wspólnych list w jesiennych wyborach samorządowych. "Władysław Kosiniak-Kamysz i Włodzimierz Czarzasty mimo prób nie. Ale niektórzy muszą dojrzeć (a szczególnie SLD) do szerszej współpracy. Czekamy w 2019 roku". Zdaniem szefowej Nowoczesnej to droga do odsunięcia PiS od władzy.

Wywołanie w ten sposób Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie mogło pozostać bez odpowiedzi. W mocnych słowach odpowiedziała Lubnauer Anna Maria Żukowska. "Jeżeli współpraca ma polegać na wchłonięciu przez PO, jak w przypadku Nowoczesnej, to dziękujemy, mamy lepszy pomysł na odebranie PiS-owi wyborców. Pacman Grzegorz niech Was konsumuje, smacznego!" – napisała rzeczniczka Sojuszu.

O Annie Marii Żukowskiej było głośno w ostatnim czasie za sprawą jej innego wpisu na portalu społecznościowym.