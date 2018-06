"Lubi Pan chodzić w garniturze?". Dzieci przeprowadziły wywiad z marszałkiem Senatu

Czym zajmuje się marszałek

Dzieci rozpoczęły wywiad z marszałkiem od pytania, czym właściwie Stanisław Karczewski się zajmuje i co musi w swojej pracy robić. Następnie padły pytania między innymi o to, czy polityk lubi chodzić w garniturze. – To bardzo dobre pytanie, bo dzisiaj jest ciepło, a ja jestem w garniturze. Tak prosto i szczerze, to nie jest wygodny strój, ale elegancki – przyznał marszałek.

Prowadzący wywiad byli też zainteresowani tym, czy Stanisław Karczewski często daje prezenty. – Daję prezenty, to jest taki dobry polski zwyczaj, że jak się przychodzi do kogoś to się przynosi jakiś nawet drobny prezent. To dobrze świadczy o osobie, która przychodzi i o tym, że dobrze traktuje swojego gospodarza – tłumaczył polityk, dodając, że ma on też drobne podarunki dla prowadzących wywiad najmłodszych dziennikarzy.

Dzieci chciały również wiedzieć czy marszałek Senatu „ma jakieś zwierzątko” – Stanisław Karczewski przyznał, że w jego rodzinie zawsze były psy i teraz także ma w domu labradora, a także „jakiego koloru jest jego auto" – polityk nie chciał zdradzić marki, ale przyznał, że samochód jest w kolorze oliwkowym.

Ulubiona bajka Stanisława Karczewskiego

W rozmowie padło również pytanie o ulubioną bajkę marszałka Karczewskiego. – Tych bajek jest dużo, trudno powiedzieć, żebym jakąś wspominał najlepiej. Ale muszę Wam powiedzieć, że czasami jest tak, że jak spotykam się z moimi wnukami i przygotowujemy się do snu, to czytam im bajki, albo sam wymyślam i opowiadam jakąś bajkę – mówił polityk. – Lubie takie bajki, których nie znam, i które poznaje razem z nimi. Ostatnio czytam bajki japońskie – dodał.

Dzieci pytały marszałka Senatu także o to, ile ma on przyjaciół. – Mam nadzieję, że mam dużo przyjaciół – stwierdził Stanisław Karczewski. – Jest takie polskie powiedzenie, ze prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, więc ja mogę powiedzieć, że mam takich przyjaciół, z którymi utrzymuje świetne relacje od lat i mogę na nich zawsze liczyć, a oni mogą na mnie liczyć. Powiem Wam też, że moim największy przyjacielem jest moja żona, na którą zawsze mogę liczyć, a ona zawsze może liczyć na mnie. To jest bardzo miłe – dodał polityk.

Najmłodszych w prowadzeniu audycji wspierała dziennikarka – Katarzyna Hejke. Całej audycji można posłuchać na stronie Polskiego Radia.