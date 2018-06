"Jedziesz z dzieckiem, parkujesz za darmo". Propozycja polityka PSL dla Warszawy

Rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego jest kandydatem tej partii na prezydenta Warszawy. Dzisiaj, podczas spotkania z dziennikarzami, Stefaniak prezentował jeden ze swoich pomysłów dla mieszkańców stolicy.

– Nie wchodzimy w licytacje, które mają dzisiaj miejsce odnośnie liczby parkingów czy opłat parkingowych, ale chcemy zaproponować coś, co będzie łączyło, a nie dzieliło, bo taka ma być umowa warszawska. Nasza propozycja na dziś to Karta Parkingowa Warszawskiej Rodziny, czyli prosta zasada: jedziesz z dzieckiem, parkujesz za darmo. Takie rozwiązanie dziś proponujemy mieszkańcom Warszawy – tłumaczył Stefaniak.

– W ubiegłym roku był wielki bój o to, żeby młodzież miała bezpłatną komunikację. No i udało się, miasto nie straciło. To rozwiązanie, które zostało wprowadzone, dotyczy młodzieży szkolnej, czyli takich warszawiaków, którzy są w stanie się poruszać. To rozwiązanie jest skierowane do osób, które mają w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, a także do dzieciaków w wieku żłobkowym – dodał kandydat na prezydenta Warszawy.

