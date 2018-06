Czego możemy nauczyć się od Ameryki? Jak naprawdę wyglądają relacje Polska-Izrael? O tym w "Do Rzeczy"

O tym co łączy Polskę i Stany Zjednoczone, a także jaki wpływ ma polityka Waszyngtonu na to co dzieje się w naszym kraju – mówi Stanisław Michalkiewicz w rozmowie z Marcinem Makowskim. Relacje polsko-izraelskie i tytułową "Dziwną wojnę", jaka ma miejsce na arenie międzynarodowej, komentuje natomiast w swoim nowy PoSubotniku Rafała Ziemkiewicza. Bieżący numer „Do Rzeczy” w kioskach do niedzieli!