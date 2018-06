"Chciałam podziękować naszemu rządowi". Podczas Parlamentu Dzieci i Młodzieży wybuchła awantura

Obrady Parlamentu Dzieci i Młodzieży, które miały miejsce na Uniwersytecie Warszawskim, przebiegały spokojnie do momentu zabrania głosu przez Patrycję Szczepańską. Jak sama stwierdziła, początkowo chciała wygłosić apolityczne przemówienie, ale widząc, co się dzieje na sali, zdecydowała się na mocniejsze wystąpienie.

Szczepańska podziękowała PiS-owi za nieprzyjmowanie imigrantów z Bliskiego Wschodu. Stwierdziła, że dzięki temu nie musi, jak je koleżanki w zachodnich państwach, bać się o swoje bezpieczeństwo i może prowadzić normalny tryb życia.

– Dzięki tej decyzji nie boję się chodzić po ulicy, nie boję się aktów terrorystycznych. Tą trudną decyzją broni naszego kraju, naszej kultury, dziedzictwa i nas obywateli polskich – przekonywała.

Szczepańska zwróciła się również do środowisk lewicowych, którym zarzuciła zszarganie symbolu tęczy. – A Wam spod znaku tęczy już dziękujemy, bo zmieniliście to piękne zjawisko, zagarnęliście to, a teraz już nigdy tęcza nie będzie mi się kojarzyć z pięknym zjawiskiem! Zniszczyliście to – mówiła.

W tym momencie odezwała się osoba prowadząca obrady, domagając się wyłączenia dziewczynie mikrofonu.