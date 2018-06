Premier: Nie ma silnej Polski bez silnych rodzin

Mateusz Morawiecki stanowczo podkreślił, że skończył się czas, gdy posiadanie większej liczby dzieci było przyczyną wytykania palcami. – Chcę się zobowiązać, że właśnie i zwłaszcza dla was prowadzimy nasze działania społeczne, działania gospodarcze i takie działania będziemy prowadzili, bo nie ma silnej Polski bez silnych rodzin i dzięki wam, waszym działaniom i staraniom matek będziemy mieli silną, piękną i dumną Polskę. Bardzo wam wszystkim za to dziękuję – powiedział premier.

Szef rządu nawiązał do własnej rodziny. Przypomniał, że wychował się w rodzinie wielodzietnej i dlatego dobrze rozumie, jak dużym wyzwaniem, ale i radością jest taka rodzina: – Z trzema siostrami się wychowywałem, ale też ta duża rodzina w szerszym wymiarze, wielopokoleniowa, była dla mnie zawsze wyraźnym sygnałem i znakiem takiej solidarności międzypokoleniowej.

Morawiecki zaznaczył, że rozwój rodziny jest dla rządu priorytetem. – Cechą charakterystyczną naszych działań w polityce społecznej i w polityce gospodarczej - którą chcę utrzymać do samego końca i chcę, żebyśmy tym mogli się szczycić jest wiarygodność. Dlatego w ślad za naszymi pomysłami dla dużych rodzin poszły też czyny i środki budżetowe, dlatego dzisiaj obserwujemy zupełną zmianę podejścia do dużych rodzin – powiedział premier, zwracając się do uczestników VI Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin