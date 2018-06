Rząd w kolejce do lekarza

Czy gdyby najważniejsi polscy politycy – ci, który mają realny wpływ na to, co się w Polsce dzieje, którzy mają siłę sprawczą, by zmieniać kraj, żyli tak samo, jak reszta obywateli, wszystkim nam wiodłoby się lepiej? Czy gdyby np. minister zdrowia musiał stać w kolejce do lekarza jak każdy z nas, nie zadbałby bardziej o stan polskiej służby zdrowia?