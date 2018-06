Szef MON bez zaproszenia na odsłonięcie pomnika gen. Kuklińskiego. "Skandaliczna demonstracja"

Uroczystość odbędzie się w poniedziałek 4 czerwca o godz. 21 na placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego. W inauguracji pomnika wezmą udział politycy lokalni z prezydentem miasta Jackiem Majchrowskim na czele. Zaproszenia wystosowano także do prezydenta Andrzeja Dudy oraz byłych prezydentów kraju. Obecni mają być także agenci CIA, z którymi współpracował Kukliński. Do udziału w uroczystości nie został zaproszony jednak minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

– Rozumiem, że zaproszono prezydenta Dudę, bardzo dobrze, że zaproszenia otrzymali także poprzedni prezydenci. Ale nieobecności szefa MON i kompanii honorowej nie jestem w stanie zrozumieć. Przecież to na wniosek ministra obrony prezydent pośmiertnie awansował płk Kuklińskiego do stopnia generała – zwraca uwagę dr Jerzy Bukowski w rozmowie z FAKT24.

Co na to krakowski magistrat? – Zaproszenia wysyłaliśmy w porozumieniu z inicjatorami budowy pomnika. Wysłaliśmy je według „klucza lokalnego": do polityków i wojskowych związanych z Krakowem. Dlatego zaproszenia wysłaliśmy do prezydenta Dudy czy marszałka Ryszarda Terleckiego – mówi w rozmowie z FAKT24 rzeczniczka prezydenta, Monika Chylaszek.

Dr Bukowski zwraca uwagę, że gen. Ryszard Kuklińskie nie walczył o wolność tylko Krakowa, ale całej Polski.