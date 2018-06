Bóg, modlitwa, młodość. Trwa Spotkanie Młodych w Lednicy

W tym roku wydarzenie ma szczególny charakter związany z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Lednica to miejsce wyjątkowe – to właśnie na tamtych terenach w 966 roku odbył się chrzest Polski. Z okazji 100-lecia niepodległości uczestnicy spotkania dostali od prezydenta polskie flagi.

– Patrzę na was z wielkim wzruszeniem w tym szczególnym roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Polska młodzież jest, jest razem, śpiewa pieśni, modli się, tworzy, buduje wspólnotę a nad nimi powiewają biało-czerwone sztandary. Jakże bardzo wam za to dziękuję – powiedział prezydent. Andrzej Duda dodał: – Dziękuję, że przyjęliście ten dar, dar polskiej flagi. Zabierzcie je ze sobą do domu. Miejcie je, szanujcie. Ale proszę też byście ich używali. Byście te nasze biało-czerwone barwy, tak drogie, eksponowali wtedy, kiedy są ważne momenty - dla was, dla naszej ojczyzny, dla naszej historii i tożsamości, także w tych chwilach, kiedy się modlimy.

W tym roku hasłem towarzyszącym wydarzeniu jest słowo "Jestem".

Spotkanie zainaugurowała procesja z udziałem prezydenta, prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka, przewodniczącego KEP oraz metropolity poznańskiego abp. Stanisława Gądeckiego. Pod Bramę-Rybę wniesione zostały też relikwie świętych, obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i krzyż lednicki od Jana Pawła II. Wcześniej pod Bramę-Rybę przeszła tzw. procesja orłów. W roku jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości jej uczestnicy, a także wszyscy pielgrzymi trzymali biało-czerwone flagi.

Kolejne punkty spotkania to Mszy święta, modlitwa uwielbienia oraz wysłuchanie przesłania skierowanego do uczestników przez papieża. W tym roku ważnym momentem będzie wspólny gest całowania ziemi. Jak co roku, na zakończenie młodzi przejdą przez Bramę-Rybę. To symbol oznaczający wybór drogi Chrystusa.