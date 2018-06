Kancelaria Premiera zachęca do udziału w pikniku z okazji Dnia Dziecka

Piknik pod hasłem „Kto Ty Jesteś? Polak Mały! W 100-lecie Niepodległej! Dzień Dziecka w Kancelarii Premiera” rozpocznie się o godz. 10.30.

Jedno ze stoisk przygotuje MRPiPS. Robienie przypinek, warsztaty lepienia z gliny, dmuchańce – to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekają na dzieci na stoisku resortu.

Rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka odbędzie się 3 czerwca, w niedzielę, w godz. 10:30-16:30 w ogrodach Kancelarii Premiera, al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie.

Tegoroczne obchody Dnia Dziecka w Kancelarii Premiera będą szóstym tego typu wydarzeniem. W poprzednich latach organizatorzy stawali na wysokości zadania i zapewniali najmłodszym wiele atrakcji. W ubiegłym roku był to m.in. pokaz takich pojazdów jak wóz strażacki czy karetka wojskowa, warsztaty kulinarne, malowanie twarzy czy zawody sportowe. Podczas pikniku rodzinnego w Kancelarii Premiera rozdawano też drobne upominki – w poprzednim roku było to ok. 5000 sztuk wiatraków i lizaków z logo KPRM.