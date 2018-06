Lednica: Andrzej Duda tańczył z młodymi. Prezydentowi nie przystoi?

Tegoroczne Spotkanie Młodych odbyło się pod hasłem "Jestem". Wydarzenie miało szczególny charakter – w wielu elementach nawiązywało do 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, które świętujemy w tym roku.

Od wczoraj Internet podbija nagranie, na którym widać tańczącego Andrzeja Dudę. Prezydent wraz z uczestnikami Spotkania Młodych zatańczył w rytm znanej pieśni "Tak, tak Panie".



Taniec prezydenta wywołał falę komentarzy. Choć przytłaczająca większość z nich jest pozytywna, są i tacy, którym nie spodobało się zachowanie Andrzeja Dudy. Niektórzy twierdzą, że głowa państwa w ten sposób "się ośmiesza" i osobie z tak ważna funkcją nie przystoi brać udział w podobnych tańcach. Lewicowa publicystka Eliza Michalik skomentowała sprawę krótko:



Pojawiają się także porównania do byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego.



W obronie prezydenta stanął m. in. poseł Adam Andruszkiewicz z koła Wolni i Solidarni. "Logika" totalnych: Prezydent Duda, tańczący z chrześcijańską młodzieżą w Lednicy to dla was "żenujący błazen". Prezydent Kwaśniewski, chwiejący się przy grobach polskich bohaterów, jest z kolei waszym "mężem stanu, wybitnym europejczykiem" – napisał polityk na Twitterze.



Każdy, kto choć raz brał udział w spotkaniu na Polach Lednickich wie, że tamtejsza radosna atmosfera udziela się każdemu. Także i prezydent nie tylko zatańczył, ale również zaangażował się w śpiewanie pieśni.