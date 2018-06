Niemiecki dziennik o CPK: Czy to w ogóle potrzebne?

"Między Warszawą a Łodzią ma powstać jedno z największych lotnisk w Europie Środkowej. Tylko czy to w ogóle potrzebne?” – pyta na swoim portalu internetowym „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, niemiecki dziennik. Z tekstu można się dowiedzieć, że budowa CPK to projekt "politycznie kontrowersyjny".

FAZ zaznacza, że Warszawa już ma dwa lotniska, a w razie potrzeby można podjechać do Łodzi. Nie zabrakło także odniesienia do planowanego lotniska w Berlinie. Choć jego budowa stale się opóźnia i wciąż stoi pod znakiem zapytania, według dziennika zostanie on oddany do użytku w 2020 r. W tym kontekście autor tekstu wspomina, że w Polsce „krytycy zarzucają narodowo-konserwatywnemu rządowi, że planuje realizację niepotrzebnego projektu prestiżowego”. Chodzi o konkurowanie z istniejącymi „polskimi portami międzykontynentalnymi” oraz przyszłym lotniskiem Berlin-Brandenburgia.

Co ciekawe, podobne zdanie ma kandydat Platformy Obywatelskiej na prezydenta Warszawy, Rafał Trzaskowski. Kilkukrotnie stwierdził, że CPK nie dałby rady wygrać z "konkurencją" lotniska Berlinie, a budowa portu to "gigantomania premiera Mateusza Morawieckiego".

