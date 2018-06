"Dziękujemy za niepodległość". Święto Dziękczynienia w Świątyni Opatrzności

W Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie sprawowana była msza święta w intencji Ojczyzny. Uczestniczyli w niej prezydent Andrzej Duda, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz przedstawicieli Episkopatu Polski. Mszy przewodniczył Prymas Polski abp Wojciech Polak.

– Miarą świętowania wyzwolenia jest nie tylko własne doświadczenie wolności, ale także umiejętność podzielenia się tym darem z innym (...) Otwierać przed innymi doświadczenie wolności, zgoła nie takie to oczywiste i proste. Okazuje się, że to również trudno nam przychodzi: tak jak boimy się własnej wolności, tak samo boimy się wolimy się wolności drugich - czy można im zaufać, skoro mogą wszystko... Albo czy można im zaufać, by mogli wszystko? Są dość dorośli, odpowiedzialni. Ile tej wolności można im przekazać? – mówił podczas kazania metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś.

Po mszy, nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablic upamiętniających diecezje, które swą ofiarnością przyczyniły się do budowy Świątyni Opatrzności Bożej. Głos zabrał prezydent Andrzej Duda. – Jestem ogromnie wdzięczny wszystkim tym, którzy od 1939 r. walczyli o wolną, suwerenną, niepodległą Polskę; nie byłoby tej Polski, którą mamy dzisiaj, gdyby nie wasze męstwo, gdyby nie wasza odwaga – powiedział. I dodał: – Jestem za to ogromnie wdzięczny eminencji księdzu kardynałowi, polskiemu Kościołowi, wszystkim tym, którzy przez tyle lat, od 1939 r. o tę wolną, suwerenną, niepodległą Polskę przez walczyli i bardzo często ginęli, cierpieli. Składam im – w tym pięknym, radosnym dniu dziękczynienia – za to głęboki ukłon. Nie byłoby tej Polski, którą mamy dzisiaj, gdyby nie wasze męstwo, gdyby nie wasza odwaga. Prezydent przekazał flagę narodową w specjalnej, prezydenckiej wersji.

Wieczorem zaplanowano wieczór uwielbienia. Zakończenie święta planowane jest na godz. 21:37. Wierni odmówią modlitwę za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, a na fasadzie Świątyni Opatrzności Bożej rozbłyśnie świetlna iluminacja.