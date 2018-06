Sanepid: Kąpiel w Bałtyku znowu bezpieczna, stan wody się poprawił

Groźne bakterie wykryto w piątek, w próbkach wody z Zatoki Gdańskiej, na kąpielisku w Sopocie. W związku z wystąpienie obecności bakterii E.coli, sanepid zarekomendował unikanie kąpieli na tym obszarze. Jak pokazały jednak kolejne badania, obecnie jakoś wody się poprawiła i kąpiel w sopockich kąpieliskach jest bezpieczna.

Sanepid już wczoraj podkreślał, że pojawienie się bakterii prawdopodobnie nie ma związku z awaryjnym zrzutem ścieków do Motławy, który miał miejsce w maju. W połowie miesiąca, nieczystości były spuszczane do Motławy przez trzy dni, po tym jak doszło do awarii, w obsługującej znaczną część Gdańska Przepompownia Ścieków Ołowianka.

Mieszkańcy obawiają się jaki wpływ na środowisko będzie miał zrzut nieczystości do Motławy, a także, czy takie działania, nie będą dla okolic Trójmiasta oznaczały katastrofy wizerunkowej w sezonie turystycznym.