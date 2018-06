"Rodzina jest fundamentem". Marsz dla Życia i Rodziny już za tydzień w Warszawie

W Płońsku, Marsz dla Życia i Rodziny w Płońsku odbędzie się w niedzielę 17 czerwca, ale w Warszawie i kilkudziesięciu innych miastach – już 10 czerwca. Razem z Warszawiakami, już w najbliższą niedzielę, pod hasłem „Polska rodziną silna!” w swoich miastach maszerować będą m.in. mieszkańcy Giżycka, Bydgoszczy, Olsztyna i Wrocławia.

Za życiem!

Marsze dla Życia i Rodziny organizowane są od 2006 roku i niosą przesłanie dotyczące aktualnej sytuacji dotyczącej ochrony życia ludzkiego oraz praw rodziny. Jak podkreślają organizatorzy, odbywają się w radosnej, pozytywnej i rodzinnej atmosferze, z udziałem rodzin z dziećmi, osób starszych, duchownych i tych wszystkich, które chcą publicznie okazać troskę o każde ludzkie życie i umocnienie polskich rodzin.

– Kardynał Wyszyński podkreślał że „Rodzina Bogiem silna jest mocą narodu i kościoła” – rodzina jest najlepszą instytucją, w której rodzi się życie ludzkie, jest instytucją niezastępowalną. Rodzina jest domowym kościołem, to w niej rodzi życie, wychowuje się do miłości, wierności i podstawowych relacji międzyludzkich – mówi ksiądz Łukasz Chruściel, który sam współorganizuje marsze w Płońsku.

Szczególna rocznica

W tym roku marsze odbędą się w 150 polskich miastach i jak zwracają uwagę organizatorzy, uczestnicy chcą przypominać, że rok 2018 rok, to nie tylko setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, ale też 40. rocznica wybory św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową.

„Uczestnicy będą (...) wyrażać wdzięczność poprzednim pokoleniom Polaków za przechowanie i przekazanie wiary, polskiej kultury i tradycji, co przyczyniło się do odrodzenia Polski po 120 latach niewoli. Jednocześnie Marsze będą wyrażały oczekiwanie wobec władz publicznych, budowania przyszłości kraju na prawie do życia każdego człowieka, w tym nienarodzonego oraz prawach rodziny. Uczestnicy będą się domagać od rządzących uchwalenia prawa chroniącego życie nienarodzonych oraz wypowiedzenia tzw. Konwencji Stambulskiej, uderzającej w rodzinę” – podkreśla Fundacja Centrum Życia i Rodziny (CZiR).

Fundacja Centrum Życia i Rodziny jest organizatorem i koordynatorem Marszów dla Życia i Rodziny w całej Polsce.



